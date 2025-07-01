Путин провел телефонные переговоры с Макроном

Путин и Макрон впервые за почти три года провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Главы государств подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в контексте ирано-израильской конфронтации и ударов США по иранским ядерным объектам», — указали в сообщении.

Лидеры пришли к выводу, что урегулирования противоречий на Ближнем Востоке нужно достичь исключительно политико-дипломатическими средствами.

В ходе диалога речь шла о ситуации вокруг Украины. Путин напомнил Макрону, что конфликт стал прямым следствием политики стран Запада, много лет игнорировавших интересы безопасности России.

Глава государства указал французскому коллеге на то, что для урегулирования конфликта необходимо устранить его первопричины и опираться на новые территориальные реалии. По словам Путина, возможные договоренности с Украиной «должны носить комплексный и долгосрочный характер».

Последний телефонный разговор Путина и Макрона состоялся 11 сентября 2022 года. Тогда они обсудили безопасность на Украине и ситуацию на Запорожской АЭС.