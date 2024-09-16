«Ни одного бойца без ранения». Военных из батальона Пузика называли паралимпийцами

Соловьев: бойцов из батальона Пузика в ДНР называли паралимпийцами из-за ранений

Бойцов и офицеров шестого батальона территориальной обороны Донецкой Народной Республики под командованием Игоря Пузика с позывным Злой называли паралимпийцами. Об этом в своем в Telegram-канале сообщил журналист Владимир Соловьев

«Потому что среди личного состава не было ни одного бойца без ранения, включая самого командира», — объяснил телеведущий.

Пузик оказался в центре скандала из-за предсмертного видео, которое записали бывшие операторы БПЛА с позывными Гудвин и Эрнест. Бойцы пожаловались, что из-за конфликта с офицером их перевели в штурмовое подразделение на Покровском направлении.

Позже стало известно о гибели авторов ролика. Глава Минобороны России Андрей Белоусов поручил провести проверку по факту случившегося.

Ранее в СМИ появилась информация якобы о бегстве Пузика из зоны спецоперации. Однако сообщения опровергли.