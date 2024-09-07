Ни один школьник не провалил вопрос про СВО в ЕГЭ по истории

ФИПИ: никто из школьников не допустил ошибок в посвященном СВО вопросе

Во время сдачи истории на Едином государственном экзамене российские школьники правильно ответили на вопросы о специальной военной операции. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По данным Федерального института педагогических измерений, ни один из учащихся не допустил ошибки в вопросе о подписании договора о вхождении Луганской Народной Республики в состав России. Также все смогли правильно дать на экзамене определение процессу СВО.

В ФИПИ добавили, что неправильные ответы попадались в заданиях по эпохе Петра I и Смутному времени.

Ранее эксперты Рособрнадзора, ректоры вузов, депутаты и учителя обсудили внесение изменений в ЕГЭ. В октябре Госдума займется рассмотрением отмены этого экзамена.