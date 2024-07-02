Стало известно, когда в Госдуме рассмотрят законопроект об отмене ЕГЭ

Депутат Лантратова: в октябре депутаты ГД рассмотрят законопроект об отмене ЕГЭ

Депутаты Госдумы запланировали на октябрь рассмотрение в первом чтении законопроекта об отмене ЕГЭ. Об этом РИА «Новости» рассказала первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова.

«Законопроект, которым ЕГЭ заменяется на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам в форме экзаменов планируется рассмотреть в Госдуме в первом чтении в октябре», — отметила она.

Единый госэкзамен могут отменить в российских школах с 2025 года. Это предполагает законопроект, подготовленный тремя фракциями — ЛДПР, КПРФ и СПЗП. Согласно документу, вместо единого госэкзамена партии предложили вернуть традиционную итоговую аттестацию.

Авторы инициативы обратили внимание, что из-за ЕГЭ ежегодно растет число суицидов среди подростков. Также парламентарии считают, что на едином экзамене работает «память школьника, а не мышление».