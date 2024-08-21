Нападение украинских боевиков на Курскую область произошло при всеобъемлющей поддержке Запада, санкционировавшего эти действия. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляцию брифинга вел RT .

Захарова подчеркнула, что попытка украинских боевиков вторгнуться на российскую территорию априори аннулирует возможность переговоров.

«Мы предупреждаем, что все иностранные комбатанты, которые осуществляют теракты против наших регионов, равно как и управляемая ими техника, являются законными целями вооруженных сил РФ и будут уничтожены», — предупредила она.

Всего за время боевых действий на Курском направлении с 6 августа украинские войска потеряли более 4400 военнослужащих и 65 танков, сообщили «Известия». Российские войска на Курском направлении нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трех бригад ВСУ.

Ранее командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что Россия остановила продвижение ВСУ на Курском направлении. Сейчас бойцы заняты активным приготовлением к новой атаке со стороны Украины.