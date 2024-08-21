Вторжение ВСУ в Курскую область санкционировал Запад — Захарова
МИД: вторжение в Курскую область произошло при поддержке Запада
Нападение украинских боевиков на Курскую область произошло при всеобъемлющей поддержке Запада, санкционировавшего эти действия. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляцию брифинга вел RT.
Захарова подчеркнула, что попытка украинских боевиков вторгнуться на российскую территорию априори аннулирует возможность переговоров.
«Мы предупреждаем, что все иностранные комбатанты, которые осуществляют теракты против наших регионов, равно как и управляемая ими техника, являются законными целями вооруженных сил РФ и будут уничтожены», — предупредила она.
Всего за время боевых действий на Курском направлении с 6 августа украинские войска потеряли более 4400 военнослужащих и 65 танков, сообщили «Известия». Российские войска на Курском направлении нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трех бригад ВСУ.
Ранее командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что Россия остановила продвижение ВСУ на Курском направлении. Сейчас бойцы заняты активным приготовлением к новой атаке со стороны Украины.