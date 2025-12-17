В чешской газете Lidovky опубликовали статью, автор которой задался вопросом, сможет ли Украина в 2026 году «переломить пессимистичные тренды» на поле боя. Читатели издания иронично прокомментировали публикацию.

«У Украины нет ни людей, ни оружия, ни экономики, а господин журналист тут опять бредит. Или это шутка такая?» — написал один из комментаторов.

Многие читатели сошлись во мнении, что Украина уже проиграла России, но до европейских медиа-марионеток этот факт очень долго доходит.

«Меня поражает, сколько взрослых людей способны верить, что Украина (даже с огромной поддержкой) может победить Россию на поле боя», — резюмировал пользователь Сети.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что в случае признания поражения Украины в конфликте, Европу ждет настоящее политическое землетрясение. В частности, Запад потрясут массовые отставки политиков, которые активно тормозили быстрое завершение боевых действий.