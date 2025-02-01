Простые американцы и жители Великобритании не имеют представления о количестве погибших в конфликте на Украине. Это целенаправленная политика властей западных стран. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в ходе дебатов с британским коллегой Пирсом Морганом.

Он подчеркнул, что западные политики, скрывая эту информацию, идут на преступление.

По мнению журналиста, власти США и Великобритании понимают, что столкнутся с протестами людей, которые узнают, что их деньги идут на финансирование боевых действий.

«Правительства США и Великобритании лгут об этом и скрывают цифры от общественности, и я считаю, что это преступление. Они должны сказать правду», — подчеркнул Карлсон.

В ходе дискуссии американский журналист заявил, что НАТО необходимо распустить, потому что альянс отошел от своей первоначальной миссии, когда защищал страны Западной Европы от СССР. Сегодня такой угрозы уже нет, но при участии блока идет самая кровопролитная война, какой мир не видел за последние 80 лет.