Первоначальной целью НАТО было удержание СССР от вторжения в страны Западной Европы. Сейчас такой угрозы нет, и смысл существования военного блока потерял всякий смысл. С таким заявлением выступил американский журналист Такер Карлсон в ходе дебатов с британским коллегой Пирсом Морганом.

Участники дискуссии поспорили о смысле существования НАТО в 2025 году. Морган настаивал на том, что альянс поддерживает мирное сосуществование.

Карлсон не согласился и пояснил, что время блока давно прошло, так как его создавали для противостояния с СССР. Но сегодня организация потеряла свое первоначальное предназначение.

«Из-за НАТО в центре Европы сейчас идет самая кровопролитная война за последние 80 лет. Как вам такое миротворчество?» — обратился Карлсон к собеседнику.

В ходе дискуссии с Морганом журналист подчеркнул, что у украинского лидера Владимира Зеленского появились признаки диктатора. Он пояснил, что в стране отменили выборы, идут гонения на священников и ликвидирована вся оппозиция.

Карлсон добавил, что, несмотря на такое поведение, США и Великобритания не отказали Зеленскому в поддержке.