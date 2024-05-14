Эксклюзив 14 мая 2024, 15:31 «Неудачи на фронте и нехватка оружия у ВСУ». Политолог — о причинах визита Блинкена в Киев Политолог Подберезкин: Блинкен прибыл на Украину из-за неудач ВСУ

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Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев, чтобы встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой. Глава Госдепа намерен заверить украинские власти, что США продолжат поддержку. Что на самом деле собрался обсудить Блинкен — рассказал политолог Алексей Подберезкин ведущей 360.ru Екатерине Малашенко.

Американский госсекретарь появился в Киеве с необъявленным визитом, потому что дела на Украине идут не очень хорошо, считает эксперт. По его словам, у властей не хватает резервов в зоне спецоперации.

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«Грубо говоря, сейчас у Киева две проблемы. Первая проблема — это только начатая дополнительная мобилизация, которая не привела пока еще к каким-то результатам, то есть нехватка личного состава. И вторая проблема — это вооружение, военная техника и боеприпасы, которые только-только начали поступать от Соединенных Штатов и от союзников», — сказал Подберезкин.

Блинкен окажет морально-политическую поддержку или сделает дипломатические нажимы на Украину. В США боятся, что в стране может произойти что-то неприятное для Зеленского. Кроме того, фронт начинает шататься — это первый момент, добавил эксперт.

«Второй — он (Блинкен — прим. ред.) будет, конечно, поддавливать на союзников, чтобы те поскорее оказали срочную помощь ВСУ. Прежде всего, с точки зрения той техники американской, которая есть у румын, у поляков», — подчеркнул Подберезкин.

Необъявленный визит госсекретаря произошел в чрезвычайных условиях. Украинский конфликт — очень лакомый для США, который они придумали и готовили долгие годы.

«Им, конечно, очень бы хотелось, чтобы этот конфликт как можно дольше тянулся», — заключил политолог.

Американская делегация прибыла в Киев рано утром 14 мая. Необъявленный визит стал первым после выделения Украине пакета помощи на сумму 61 миллиард долларов.