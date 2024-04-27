Связи и света почти нет. По электроподстанции в поселке под Харьковом нанесли удар | 360°

Важное 27 апреля 2024, 13:20 Связи и света почти нет. По электроподстанции в поселке под Харьковом нанесли удар РИА «Новости»: ВС России ударили по электроподстанции в поселке под Харьковом РИА «Новости»

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Российские бойцы нанесли удар в район электроподстанции в поселке городского типа Боровая Харьковской области. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Данные об ударе он предоставил со ссылкой на своих коллег. По информации Лебедева, прилеты в районе подстанции в пгт Боровая зафиксировали в минувшую пятницу около полудня.

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«Электроэнергия отсутствует со вчерашнего дня, мобильная связь практически не работает», — уточнил собеседник агентства.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал историю о том, как российский боец отбился от украинского дрона-камикадзе вещмешком во время эвакуации раненного сослуживца.

БПЛА в результате удара потерял управление и взорвался, а боец успешно эвакуировал своего боевого товарища. При этом он сам получил легкие ранения.