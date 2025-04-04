Несколько взрывов прогремело на окраине Таганрога
На окраине Таганрога прогремело пять взрывов. Сработала система ПВО, сообщил Telegram-канал Shot.
Местные жители уточнили, что около 03:00 на окраине города в небе прогремело около взрывов.
«Также громкие звуки слышали жители села Натальевка и Дмитриадовка. По предварительным данным, сработала система ПВО», — сообщил Telegram-канал.
Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.
Взрывы в Ростовской области гремели также 1 апреля. Над Таганрогом местные жители слышали по меньшей мере четыре взрыва. Один из дронов упал рядом с жилым домом, на месте падения возник пожар. Жители сообщали, что пострадали пять машин. В городе ввели режим ЧС.