Несколько воздушных целей сбили надо Белгородской областью, ранена женщина

Гладков: над Белгородской областью силы ПВО сбили несколько воздушных целей

Над Белгородом и Белгородским районом система противовоздушной обороны сбила несколько воздушных целей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«Ранена женщина. Пострадавшую с контузией и баротравмой бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 Белгорода», — уточнил он.

В Белгороде повредило окна в 11 квартирах шести домов. Также выбило стекла в одном частном доме и двух коммерческих объектах. Осколками посекло восемь легковушек.

Гладков добавил, что на местах ЧП уже работают все службы.

После полудня в регионе объявляли ракетную опасность. Губернатор призывал население спуститься в подвалы и укрытия. Спустя почти 20 минут тревогу отменили.

В ночь на 13 ноября украинские боевики ударили по Шебекину и поселку Октябрьский в Белгородском районе. В результате прилетов, по словам Гладкова, никто не пострадал.