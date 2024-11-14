Два беспилотника сбили ночью под Курском и Белогородом

Минобороны: силы ПВО ночью сбили по одному беспилотнику под Курском и Белгородом

Минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали два украинских беспилотника над двумя регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны .

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указали в оборонном ведомстве.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили один украинский беспилотник над территорией Курской области. Еще один ликвидировали в Белгородской области.

Накануне в лесном массиве поселка Монтажный в Пензе обнаружили место падения трех БПЛА. Как сообщал губернатор региона Олег Мельниченко, жертв и пострадавших в результате ЧП нет.