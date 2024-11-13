Шебекино и Октябрьский попали под обстрел ВСУ

Украинские военные атаковали город Шебекино и поселок Октябрьский в Белгородском районе, написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Он уточнил, что в результате прилетов никто не пострадал.

«В Шебекине в результате обстрела на территории частного домовладения загорелась надворная постройка — возгорание ликвидировано. Еще в одном доме выбиты окна и посечен фасад», — отметил глава Белгородской области.

Он добавил, что в Октябрьском в результате атаки вражеского дрона повреждения получил частный дом, на крыше случился пожар. На место происшествия прибыла бригада пожарных — они ликвидировали пламя.

По предварительным данным, никто не пострадал. Власти уточняют информацию о последствиях ЧП, утром продолжат подомовой обход.

Накануне вечером под Белгородом и Брянском уничтожили 13 украинских дронов. В Минобороны ничего не сообщили о возможных пострадавших или поврежденных зданиях.