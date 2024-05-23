Несколько воздушных целей сбили на подлете к Белгороду

Гладков: под Белгородом сбили несколько воздушных целей, никто не пострадал

В Белгороде и Белгородском районе утром 23 мая остановили атаку с воздуха. Силы ПВО сбили несколько целей. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что никто не пострадал.

«Сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет», — заявил он в своем Telegram-канале.

Гладков сообщил, что в Белгороде произошли прямые попадания по территории двух детских лагерей. В одном из них пострадала хозяйственная постройка, в другом покрытие стадиона. Загорелась сухая трава на площади 50 квадратных метров.

В Белгородском районе, по словам губернатора, зафиксировали повреждения в двух населенных пунктах. В селе Таврово осколки посекли фасады, крышу, заборы и разбили окна трех частных домов, повредили крышу двух гаражей и одну машину. В поселке Дубовое пострадала кровля одного дома.

В Белгороде звучала сирена. Очевидцы рассказали о десятках взрывов в центре города.