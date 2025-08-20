Более 40 украинских БПЛА сбили над регионами России за ночь

Прошедшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 42 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

Больше всего БПЛА перехватили над Воронежской областью — 14 дронов. Восемь беспилотников ликвидировали под Тамбовом, семь — в Курской области и пять — в Ростовской.

«По два — над территориями Брянской, Орловской и Смоленской областей», — рассказали в министерстве.

По одному БПЛА уничтожили над территориями Краснодарского края и Липецкой области.

Священникам в Белгородской области приходится проводить службы в бронежилетах из-за регулярных атак ВСУ на храмы, рассказал благочинный Валуйского округа протоиерей Михаил Чайка.