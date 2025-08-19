Вся Запорожская область осталась без электричества

В Запорожской области произошло масштабное отключение электроснабжения. Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил в Telegram-канале , что света нет на всей территории области.

Позже он заявил, что причиной стал удар беспилотников по высоковольтному оборудованию. По словам Балицкого, энергетики переключают линии на резервные и занимаются восстановительными работами, которые осложняются риском новых атак и темным временем суток.

Также ситуацию прокомментировал председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов. Он сообщил, что отключения затронули Энергодар, Мелитополь, Васильевский, Каменско-Днепровский и Веселовский районы Запорожской области. При этом в своих публикациях он сопроводил новости об энергоснабжении описанием ударов и военной активности в регионе. Рогов также, как и Балицкий, заявил, что электричество отключилось из-за удара дронами по высоковольтному оборудованию на севере.

В Запорожской области регулярно отключается электроснабжение. В прошлом месяце регион также оставался без света. Причиной называлась атака украинского беспилотника на электросетевое оборудование.