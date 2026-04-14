Несколько рот 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ исчезли в лесах севернее села Писаревка Сумской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

Изучение некрологов украинских военных показало, что несколько рот пропали без вести. Источник издания также рассказал, что украинская армия находится в трудном положении и в более юго-восточной стороне Сумской области. Вдовы боевиков пожаловались, что в селе Мирополье складывают тела их мужей.

По словам собеседника агентства, военнослужащие ВСУ также покидают позиции в районе занятого российской армией поселка Миропольское.

«Командование 14-го армейского корпуса ВСУ официально признало освобождение Северянами поселка Миропольское и отступление подразделений 21-й ОМБр вглубь украинской территории», — подчеркнул он.

