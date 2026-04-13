МО: бойцы ВС России выбили ВСУ с важных рубежей и уничтожили пулеметный расчет

Российская штурмовая группа в ходе выполнения боевой задачи выбила украинских военных с тактически важной позиции, уничтожила пулеметный расчет и порядка 10 бойцов ВСУ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

Подразделением командовал младший лейтенант Александр Бутылин. Его бойцы получили задачу выбить противника с важных рубежей. Группа выдвинулась на передний край.

Бутылин организовал разведку, нашел скрытые пути подхода к позициям противника, определил направления атаки для штурмовых групп и лично возглавил одну из них. Наступление началось в темное время суток.

«В результате завязавшегося огневого боестолкновения, благодаря слаженным действиям, штурмовая группа уничтожила вражеский пулеметный расчет и до 10 военнослужащих ВСУ на позициях», — сообщили в военном ведомстве.

После занятия рубежа младший лейтенант организовал размещение огневых средств на наиболее выгодных участках местности. Боевики ВСУ в этот момент вели интенсивный обстрел и пытались вернуть позиции, однако российские штурмовики удерживали их до подхода подкрепления.

В Минобороны добавили, что благодаря действиям Бутылина и его подчиненных российские военные смогли взять штурмом и удержать важный укрепленный район. Группа создала условия для дальнейшего наступления.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ВС России обнаружили и уничтожили небольшую группу ВСУ и блиндаж на Харьковском направлении при помощи ударных дронов.