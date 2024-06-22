Несколько подразделений ЗАЭС остались без света после атаки ВСУ

ВСУ обесточили своим ударом несколько подразделений ЗАЭС

Фото: РИА «Новости»

ВСУ обстреляли подстанции в Энергодаре, тем самым обесточив несколько подразделений Запорожской атомной электростанции. Об этом РИА «Новости» рассказал директор ЗАЭС Юрий Черничук.

Он отметил, что в результате повреждения трансформатора без электричества остались транспортный цех, типография, насосные станции, обеспечивающие подачу питьевой воды на объекты станции, склады с товарно-материальными ценностями и другие объекты.

«Это, естественно, удар и непосредственный удар по критической инфраструктуре, обеспечивающей жизнеспособность станции. То есть можно сказать, что это удар по безопасности Запорожской АЭС», — отметил Чернчук.

Ранее украинские боевики ударили по подстанции «Радуга». На этой неделе дроны ВСУ полностью разрушили подстанцию «Луч», питавшую Энергодар. Город пришлось перевести на прямое электроснабжение от Запорожской атомной электростанции.

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