Несколько подразделений ЗАЭС остались без света после атаки ВСУ

ВСУ обстреляли подстанции в Энергодаре, тем самым обесточив несколько подразделений Запорожской атомной электростанции. Об этом РИА «Новости» рассказал директор ЗАЭС Юрий Черничук.

Он отметил, что в результате повреждения трансформатора без электричества остались транспортный цех, типография, насосные станции, обеспечивающие подачу питьевой воды на объекты станции, склады с товарно-материальными ценностями и другие объекты.

«Это, естественно, удар и непосредственный удар по критической инфраструктуре, обеспечивающей жизнеспособность станции. То есть можно сказать, что это удар по безопасности Запорожской АЭС», — отметил Чернчук.

Ранее украинские боевики ударили по подстанции «Радуга». На этой неделе дроны ВСУ полностью разрушили подстанцию «Луч», питавшую Энергодар. Город пришлось перевести на прямое электроснабжение от Запорожской атомной электростанции.