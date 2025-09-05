Идея создания иностранного легиона на Украине полностью провалилась из-за массовых проблем с наемниками. Об этом сообщил журналист Колин Фриман в материале для британского журнала The Spectator .

По его словам, украинский международный легион с самого начала представлял собой «развалюху», несмотря на то что «в качестве вербовщика был мастер-шоумен» президент Украины Владимир Зеленский. В подразделение набирали неквалифицированных бойцов без боевого опыта.

«На каждого профессионального военного приходилось по несколько неудачников», — отметил Фриман.

Вдобавок ко всему, языковой барьер мешал наемникам выполнять приказы и ориентироваться в обстановке.

Журналист привел слова бойцов, жаловавшихся на отношение к ним. Некоторые утверждали, что их используют как «пушечное мясо».

Многие писали письма Владимиру Зеленскому с обвинениями в пустых обещаниях. В итоге некоторые иностранцы сформировали отдельные группы и участвовали в боях практически самостоятельно.

Ранее наемник из Бразилии раскрыл главную ошибку иностранцев в ВСУ. Они активно ведут блоги в TikTok и YouTube. Это позволяет российским военным отслеживать их местоположение и наносить точечные удары.