Наемник Жуниор: посты солдат ВСУ в TikTok помогли ВС России нанести по ним удары

Многие иностранцы в ВСУ активно ведут блоги в TikTok и YouTube, что позволяет российским военным отслеживать их местоположение и наносить точечные удары. Об этом рассказал бразильский наемник Адамир Ангинони Жуниор на YouTube-канале Fala Glauber Podcast.

Одним из таких примеров стал случай с военным полицейским Максом Панаво, который незадолго до гибели опубликовал новое видео.

«За полчаса-час до ликвидации он вышел в Сеть. Был нанесен артиллерийский удар, не выжил он и еще несколько человек», — сообщил Жуниор.

Он добавил, что во многих батальонах ВСУ запрещено пользоваться мобильными телефонами, но бойцы продолжали тайно публиковать видео, не осознавая всей серьезности последствий.

Ранее стало известно, что украинское командование перебросило в Днепропетровскую область батальон из наемников из Колумбии. Из заметили в районе поселка городского типа Покровское.