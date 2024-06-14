Силы ПВО сбили пять дронов в небе над Курском

Врио губернатора Смирнов: силы ПВО РФ сбили пять беспилотников над Курском

Фото: РИА «Новости»

Российские силы противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотников самолетного типа в небе над Курском. Об этом заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«Бойцы ПВО сбили уже 5 украинских БПЛА самолетного типа в курском небе. Спасибо нашим защитникам!» — написал он.

До этого Смирнов заявил о работе ПВО в городе. Он напомнил гражданам, что нельзя приближаться к обломкам беспилотников. В случае их нахождения призывал обращаться в экстренные службы.

Ранее стало известно, что ВСУ попытались атаковать нефтебазу под Воронежем. Как заявил глава области Александр Гусев, несколько дронов смогли незначительно повредить резервуары с топливом. В ходе атаки никто не пострадал, пожара тоже не случилось.

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