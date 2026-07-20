Несколько многоэтажек и машин в Горловке получили повреждения из-за БПЛА

В результате атаки беспилотников на Горловку несколько многоквартирных домов и гражданских автомобилей получили повреждения. Об этом в своем телеграм-канале заявил мэр города Иван Приходько.

По его словам, пострадали многоэтажки и машины в Калининском районе.

Ночью над регионами нейтрализовали 381 украинский БПЛА. Средства противовоздушной обороны сбили аппараты в Белгородской, Волгоградской, Брянской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Курской, Ростовской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Смоленской и Тульской областях, в Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Ростовской области в результате налета беспилотников произошло возгорание лесной подстилки. Спасатели потушили пожар, обошлось без пострадавших. Губернатор региона Юрий Слюсарь рассказал, что военные отразили атаку более трех с половиной десятков БПЛА.