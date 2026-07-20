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В Ростовской области из-за БПЛА произошел пожар в лесу

Фото: РИА «Новости»

Ночью украинские боевики атаковали с помощью беспилотников Ростовскую область. Средства противовоздушной обороны нейтрализовали над регионом более трех с половиной десятков БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Аппараты уничтожили в семи районах: Азовском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Миллеровском, Верхнедонском, Целинском, Чертковском. По словам губернатора, не обошлось без последствий на земле.

В Шоловском районе из-за беспилотника загорелась лесная подстилка, пожар полностью ликвидировали.

«Пострадавших нет», — добавил Слюсарь.

Он призвал жителей соблюдать осторожность и на время беспилотной опасности покинуть открытые участки улиц.

Ранее системы ПВО перехватили 13 БПЛА в Тульской области. Губернатор Дмитрий Миляев уточнил, что обошлось без пострадавших, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировали.