В Ростовской области из-за БПЛА произошел пожар в лесу
Ночью украинские боевики атаковали с помощью беспилотников Ростовскую область. Средства противовоздушной обороны нейтрализовали над регионом более трех с половиной десятков БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
Аппараты уничтожили в семи районах: Азовском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Миллеровском, Верхнедонском, Целинском, Чертковском. По словам губернатора, не обошлось без последствий на земле.
В Шоловском районе из-за беспилотника загорелась лесная подстилка, пожар полностью ликвидировали.
«Пострадавших нет», — добавил Слюсарь.
Он призвал жителей соблюдать осторожность и на время беспилотной опасности покинуть открытые участки улиц.
Ранее системы ПВО перехватили 13 БПЛА в Тульской области. Губернатор Дмитрий Миляев уточнил, что обошлось без пострадавших, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировали.