«Несколько месяцев». В США признали, что могут подтолкнуть Украину к переговорам с Россией

Многие американские чиновники считают, что российско-украинский конфликт вскоре может завершиться. Как сообщили источники газете The Washington Post , в течение нескольких месяцев Украину могут подтолкнуть к переговорам с Россией.

«Официальные лица в США теперь признают, что в течение нескольких месяцев Киев могут подтолкнуть к переговорам с Москвой о прекращении конфликта и заставить отказаться от территорий», — отметили в газете.

По данным авторов материала, подобное мнение о завершении конфликта распространяется и среди европейских друзей Украины. Если раньше в Евросоюзе тема мирных переговоров не поднималась и была почти под запретом, то сейчас многие обсуждают этот вопрос и признают, что Украине придется пойти на территориальные уступки.

Ранее подобное мнение высказал и экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг. Отвечая на вопрос, что бы он предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, если бы начались мирные переговоры, политик привел в пример войну СССР с Финляндией. Война закончилась тем, что финны уступили 10% своей территории, напомнил Столтенберг.