Столтенберг признал, что Украина уже не вернет потерянные территории
Столтенберг допустил, что Украине придется отказаться от потерянных территорий
Украине, возможно, придется отказаться от территорий, которые она потеряла во время конфликта. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в беседе с газетой Financial Times.
Отвечая на вопрос, что бы он предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, если бы начались мирные переговоры, политик привел в пример войну СССР с Финляндией.
«Финляндия отважно сражалась против Советского Союза в 1939 году. Финны нанесли Красной армии гораздо больший ущерб, чем от них ждали. Война закончилась тем, что они уступили 10% своей территории», — заявил Столтенберг.
Он отметил, что развитие в этом направлении произойдет после выборов президента в Штатах в ноябре.
По словам Столтенберга, решение о мирном диалоге все равно остается за украинской стороной. Важно сформировать условия, в которых представители Украины и России смогут сесть за стол переговоров. При этом Киев должен в итоге получить «нечто приемлемое», чтобы все равно «остаться независимым государством».
Ранее новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что однажды наступит день, когда Украина будет полноправным членом альянса. Он добавил, что у России «нет права голоса и нет права вето».