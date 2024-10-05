Столтенберг признал, что Украина уже не вернет потерянные территории

Украине, возможно, придется отказаться от территорий, которые она потеряла во время конфликта. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в беседе с газетой Financial Times .

Отвечая на вопрос, что бы он предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, если бы начались мирные переговоры, политик привел в пример войну СССР с Финляндией.

«Финляндия отважно сражалась против Советского Союза в 1939 году. Финны нанесли Красной армии гораздо больший ущерб, чем от них ждали. Война закончилась тем, что они уступили 10% своей территории», — заявил Столтенберг.

Он отметил, что развитие в этом направлении произойдет после выборов президента в Штатах в ноябре.

По словам Столтенберга, решение о мирном диалоге все равно остается за украинской стороной. Важно сформировать условия, в которых представители Украины и России смогут сесть за стол переговоров. При этом Киев должен в итоге получить «нечто приемлемое», чтобы все равно «остаться независимым государством».

Ранее новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что однажды наступит день, когда Украина будет полноправным членом альянса. Он добавил, что у России «нет права голоса и нет права вето».