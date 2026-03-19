Последствия прилета БПЛА в многоэтажку в Краснодаре сняли на видео

В Прикубанском округе Краснодара дрон ВСУ попал в многоквартирный дом. Последствия сняли на видео, кадры опубликовал кубанский оперштаб .

«На видео — последствия попадания беспилотника в один из многоквартирных домов в Прикубанском округе Краснодара», — написали авторы поста в комментарии к ролику.

На кадрах видно, что территорию здания оцепили. Камера запечатлела обугленный балкон и обгоревшую часть стены дома.

Обломки беспилотников повредили множество объектов в Краснодаре во время ночной атаки. Жертвой удара по городу стал один человек. Помимо жилых домов, пострадали автомобили, на адреса ЧП выехали экстренные службы.