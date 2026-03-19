Обломки БПЛА упали во дворе жилых многоэтажек в Краснодаре

Обломки беспилотника упали во дворе многоэтажной застройки Прикубанского округа Краснодара. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своем телеграм-канале .

Как сообщил Наумов, по предварительным данным, в результате падения обломков никто из людей не пострадал. При этом в двух корпусах повреждено остекление квартир, а также повреждения получили припаркованные рядом автомобили.

На месте происшествия, по словам градоначальника, работают специальные и оперативные службы. Во дворе, где упали части дрона, дежурит машина скорой помощи.

Минувшей ночью, 18 марта, украинские беспилотники атаковали Краснодар, погиб один человек. Дроны ВСУ ударили по многоквартирным жилым домам. Всего пострадали три дома, в одном из них в квартире произошел пожар.