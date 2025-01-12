Два мирных жителя пострадали от атаки беспилотника на автомобиль в селе Дунайка

Сначала было известно об одном раненом — женщину доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением лица. Позже в больницу обратился супруг пострадавшей, у него также диагностировали ЧМТ и резаные раны лица. После осмотра его транспортировали в областную клиническую больницу, сообщил Гладков.

«В результате атаки зафиксированы различные повреждения трех легковых автомобилей», — добавил губернатор.

Украинские боевики 12 января атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области. Из-за удара украинского БПЛА ранения получила жительница села Головчино, с осколочным ранением грудной клетки ее доставили в городскую больницу Белгорода.