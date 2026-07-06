Атака ВСУ не нарушила работу Курской АЭС

Атака беспилотников ВСУ на Курскую АЭС-2 не нарушила работу станции и не нанесла ущерба экологии. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в «Максе» .

По его словам силы ПВО и РЭБ подавили и уничтожили 12 украинских беспилотников, летевших в сторону города-спутника АЭС Курчатова. Один БПЛА ударил по градирне строящегося второго энергоблока. Башню еще не ввели в эксплуатацию, поэтому удар не повлиял на работу объекта.

«Нахожусь на связи с руководством АЭС, работа станции не нарушена, негативных последствий для экологии и людей нет», — отметил Хинштейн.

Ранее гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил об ударе ВСУ по станции. Первый энергоблок АЭС-2 работает на полной мощности с марта 2026 года.