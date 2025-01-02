Над Воронежем засекли украинский беспилотник

Российские военные обезвредили над Воронежем один беспилотник. Местные жители не пострадали, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале .

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежем обнаружен и уничтожен еще один БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — сказал он.

Гусев уточнил, что власти не вводили в регионе режим опасности атаки исходя из оперативной обстановки. Накануне вечером военные уже сбили несколько дронов в пригороде Воронежа и одном из районов области, после чего, за пять часов до последней атаки, сняли особый режим реагирования.

В последний день 2024 года силы ПВО перехватили один беспилотник над полигоном Шалхи в Северной Осетии, а также четыре беспилотника и два безэкипажных катера вблизи Севастополя. Никто не пострадал.