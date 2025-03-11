Неразорвавшийся дрон рядом с жилым домом в Черноголовке сняли на видео

Рядом с домом в Черноголовке Московской области обнаружили неразорвавшийся дрон после массированной атаки украинских беспилотников на регион 11 марта. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru.
БПЛА нашли у жилого дома на Центральной улице. Сейчас на месте работает Росгвардия и взрывотехники. Территорию оцепили.
В Домодедове погиб 38-летний охранник «Мираторга». На территорию парковки компании упали обломки беспилотника, начался пожар. Еще два сотрудника пострадали, один из них поступил в реанимацию с открытой травмой головы.
Появились подробности о стрелке, уничтожившем БПЛА из ружья в Подмосковье
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Рухнувший в Раменском беспилотник с надписью на украинском сняли на видео
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