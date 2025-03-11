Неразорвавшийся дрон рядом с жилым домом в Черноголовке сняли на видео

Рядом с домом в Черноголовке Московской области обнаружили неразорвавшийся дрон после массированной атаки украинских беспилотников на регион 11 марта. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru.

БПЛА нашли у жилого дома на Центральной улице. Сейчас на месте работает Росгвардия и взрывотехники. Территорию оцепили.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал число пострадавших при атаке дронов ВСУ на регион. Медицинская помощь потребовалась как минимум 14 жителям Подмосковья, в том числе четырехлетнему ребенку.

В Домодедове погиб 38-летний охранник «Мираторга». На территорию парковки компании упали обломки беспилотника, начался пожар. Еще два сотрудника пострадали, один из них поступил в реанимацию с открытой травмой головы.