«Непобедимое боевое товарищество». В КНДР оценили действия своих войск в Курской области

Власти Северной Кореи назвали совместное с российскими войсками освобождение Курской области от ВСУ примером «непобедимого боевого товарищества». Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР .

Руководство КНДР направило поздравление российской стороне по случаю 80-летий Дня Победы. В нем говорится, что Россия и Северная Корея успешно завершили совместную операцию по освобождению Курской области, которую временно оккупировали украинские неонацисты.

«И тем самым защитили территориальный суверенитет РФ, вывели отношения непобедимого боевого товарищества и союзничества на более высокий уровень», — говорится в тексте поздравления.

Северокорейские власти назвали союзничество Москвы и Пхеньяна в этой операции ценным достоянием и мощью «правительств, армий и народов» двух стран.

Глава КНДР Ким Чен Ын лично передал послу России в Пхеньяне Александру Мацегору совместное поздравление ЦК Трудовой партии Кореи, Госсовета КНДР, Президиума ВНС КНДР и кабмина КНДР в адрес руководства РФ и всего российского народа.

Ранее президент России Владимир Путин встретился с командирами войск КНДР, участвующих в освобождении Курской области от ВСУ.