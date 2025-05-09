Путин встретился с освобождавшими Курскую область командирами войск КНДР

Встреча президента России Владимира Путина с командирами северокорейских войск, принимавших участие в освобождение Курской области, стало актом вежливости и признанием их заслуг. Об этом в эфире Первого канала заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это был высший офицерский состав, это были те командиры, которые обеспечивали участие корейских военнослужащих в операции по освобождению Курской области», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что обращение к ним Путина стало признанием военных заслуг в освобождении приграничных районов российского региона.

Президент встретился с военными из Северной Кореи после окончания парада Победы на Красной площади.

В ходе короткой встречи глав государства пожелал иностранным бойцам всего самого лучшего и выразил слова благодарности Корейской народной армии.

Военные в ответ поздравили российского лидера с Днем Победы.