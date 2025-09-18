Командиром 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ назначили молодого 26-летнего подполковника Максима Данильчука, который подарил нарукавный шеврон президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщили российские силовые структуры в комментарии для РИА «Новости» .

До этого офицер занимал должность комбата в 30-й отдельной механизированной бригаде. По словам собеседника агентства, подполковник главным образом «известен тем, что подружился с Зеленским».

«На одной из церемоний Данильчук подарил ему нарукавный шеврон, спустя некоторое время главарь киевского режима лично вручал ему „золотую звезду“», — сказал представитель силовых структур.

Собеседник агентства добавил, что киевский режим продолжает кампанию по привлечению молодого пополнения. Для этого он готов жертвовать опытным командным составом, назначая на ответственные должности молодых и неопытных офицеров.

Помимо этого, у ВСУ есть и масса других просчетов. Так, по оценке начальника российского Генштаба Валерия Герасимова, переброска ВСУ своих самых подготовленных подразделений в район Красноармейска привела к ослаблению других участков фронта. Данное решение, как отметил военачальник, сыграло на руку российской армии и поспособствовало ее успехам на этих направлениях.