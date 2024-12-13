Слуцкий: Россия одержит победу над Украиной силой своего оружия

Сегодня решается судьба не только России, а всего мира. Такое заявление лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сделал в интервью ведущей 360.ru Регине Ореховой.

«Мы являемся участниками своего рода момента истины», — подчеркнул он.

По словам депутата, Украина обманула Россию весной 2022 года. Врагам нужно было выиграть время, поэтому они «играли в переговорный процесс».

«Коллективный Запад пытается вооружить Украину, но ничего не выйдет. У нас более современные системы вооружений», — напомнил Слуцкий.

Он также подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский утратил свою легитимность.

«Необходимо ампутировать нацистскую идеологию из реалий сегодняшней и завтрашней Украины. Победа будет одержана в ближайшее время, и, безусловно, силой русского оружия. <…> Мы прошли своего рода точку невозврата», — заявил он.

Полная версия интервью, приуроченного к 35-летию партии, выйдет уже сегодня.