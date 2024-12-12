Фракции ЛДПР 13 декабря исполнится 35 лет. В честь этого события лидер политического объединения Леонид Слуцкий дал большое интервью ведущей 360.ru Регионе Ореховой.

Одной из тем беседы стала демографическая ситуация в России.

«Нужно, чтобы снова Россия стала многодетной. Нам надо вернуться на 100 лет назад, когда даже в городских семьях было нормально иметь семь или восемь детей», — объяснил Слуцкий.

Депутат высказал в большом интервью 360.ru свою точку зрения по многим вопросам, в том числе по переговорам с Украиной, спецоперации и по перевороту в Сирии. По его словам, Россия не претендует на гегемонию в мире, в отличие от США.

«Мы не претендуем на гегемонию как Соединенные Штаты, чья гегемония умерла в секторе Газа вместе с тысячами ни в чем неповинных, в том числе грудных детей», — подчеркнул политик.

Интервью 360.ru со Слуцким в честь 35-летия ЛДПР появится в доступе уже 13 декабря.

Ранее председатель партии прокомментировал намерение президента Украины Владимира Зеленского позвонить американскому лидеру Джо Байдену. Глава Украины находится в отчаянии и пытается втянуть в конфликт Запад, отметил Слуцкий.