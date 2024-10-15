Немецкоговорящих наемников уничтожили в зоне СВО

Спецназ «Ахмат» на одном из участков фронта уничтожил группу наемников, говоривших на немецком языке. Об этом сообщил в эфире «Соловьев Live» командир подразделения генерал-майор Апти Алаудинов.

«Я могу гарантировать, что от тех немцев, от тех людей, которые говорили на немецком языке, там ребята мои работали двумя командами… Я вам честно скажу, там такой визг в эфире стоял, и оттуда, по-моему, мало кто ушел живым», — рассказал он.

Ранее российский военный инструктор с позывным Бетон рассказал, что иностранные наемники первыми убегают с позиций, когда к ним приближаются штурмовики.

Кроме того, он отметил, что украинские военные часто конфликтуют с наемниками, потому что последних лучше снабжают. По его словам, они даже сидят в разных окопах.