Немецкий депутат заявил, что ждет нападок за поездку в Россию

Депутат бундестага Райнер Ротфус готов к осуждению за его поездку в Россию

Член комитета по делам ЕС, депутат бундестага Германии Райнер Ротфус готов к тому, что его будут осуждать за поездку в Россию. Об этом он заявил в беседе с РИА «Новости» .

«Я буду ждать это давление. Я считаю, что такое осуждение обнажает проблемы, которые существуют в нашей стране», — сказал он.

Политик отметил, что всегда спорил с теми, кто против диалога с Россией. По его словам, сейчас немцев убеждают, что никаких переговоров с РФ не будет, однако в это уже перестали верить.

Ранее Владимиру Путину позвонил канцлер Германии Олаф Шольц. Как отметил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, этот звонок стал сигналом начавшегося осознания обреченности целей «нанесения стратегического поражения России на поле боя». Он подчеркнул, что впервые почти за два года спецоперации, представитель западноевропейского государства вышел на прямой контакт с российской стороной.