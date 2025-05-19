Немецкие Leopard 2 не подошли под условия современной войны

Немецкие танки Leopard 2 не подходят под условия на поле боя из-за низкой защищенности от атак беспилотников и нынешних противотанковых ракетных комплексов. Об этом заявила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

«У танка Leopard 2, изученного нашими специалистами, выявлены уязвимости в защите. Они связаны как с толщиной и составом брони, так и с внутренней компоновкой боевой машины», — отметили в компании.

Специалисты выяснили, что живучесть танков недостаточна в условиях современных вооруженных конфликтов. Немецкая техника создана для классических противотанковых факторов, которые были актуальны в прошлом. Эффективно защитить машину от БПЛА и современных ПТРК нельзя.

Также Leopard уступают российским Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М, оснащенным всеракурсной защищенностью, решетчатыми экранами и динамической защитой.

Ранее стало известно, что технические специалисты «Уралвагонзавода» невысоко оценили подбитые в зоне СВО бронемашины и танки, отправленные Украине странами Запада. В боевых машинах не было ничего особенного.