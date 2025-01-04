Некоторым воронежцам разрешили вернуться домой после подрыва дрона ВСУ

После завершения обследования на улицах Димитрова и Иркутской некоторым жильцам разрешили вернуться домой после подрыва упавших обломков украинских дронов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Закончилось обследование территории подрыва БПЛА на улице Димитрова. Жильцам близлежащих домов разрешено вернуться в свои квартиры», — написал глава региона.

Губернатор также сообщил, что на месте падения обломков дронов на Иркутской улице взрывотехники Росгвардии установили бетонные ограждения, а затем произвели два подрыва.

По его словам, в ближайшее время специальные службы завершат обследование территории и начнут пускать граждан в их жилье.

Гусев напомнил, что в Левобережном районе Воронежа ввели режим чрезвычайной ситуации с целью оперативного устранения всех последствий произошедшего.

Украинские боевики атаковали дронами Воронеж в субботу, 4 января. Несколько БПЛА упали на жилые дома на улицах Иркутской и Димитрова, повредив окна в ряде квартир. Жителей трех домов эвакуировали, часть из них разместили в ПВР.