Нефтезавод в Ростовской области приостановил работу после атаки ВСУ

Новошахтинский НПЗ получил повреждения в результате ночной атаки на Ростовскую область и приостановил работу, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь .

«По уточненной информации, в результате ночной вражеской атаки на Ростовскую область получил повреждения Новошахтинский НПЗ. Предприятие временно приостановило работу», — написал глава региона.

Ранее Слюсарь сообщал о трех десятках сбитых украинских беспилотников над территорией региона. По его словам, повреждения получили четыре частных дома, загорелись сухая трава и участок леса площадью 4,5 гектара.

Всего минувшей ночью средства противовоздушной обороны ликвидировали почти 150 дронов ВСУ над российскими регионами. В том числе БПЛА сбили над акваториями Азовского и Черного морей, Краснодарским краем и Крымом, а также над Белгородской, Воронежской, Брянской, Липецкой, Курской и Ростовской областями.