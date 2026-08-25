Силы ПВО за ночь сбили 30 беспилотников в Ростовской области
Около 30 беспилотников ликвидировали в Ростовской области ночью. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере «Макс».
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около трех десятков БПЛА», — написал он.
Дроны сбили в городах Гуково, Новошахтинске и Каменске-Шахтинском, а также в трех районах: Каменском, Тарасовском, Родионово-Несветайском.
В результате ЧП в Новошахтинске четыре частных дома пострадали — выбило окна, повредились дверь и кровля. Среди людей пострадавших нет.
В Каменском районе случился пожар в лесу, пламя распространилось на площади 4,5 гектара. В Красносулинском районе загорелась трава. Спасатели приступили к ликвидации огня.
Сегодня утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что ВСУ атаковали Северский район. В результате ЧП погибли два мирных жителя и двое пострадали.