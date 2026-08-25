Силы ПВО за ночь сбили 30 беспилотников в Ростовской области

Около 30 беспилотников ликвидировали в Ростовской области ночью. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере «Макс» .

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около трех десятков БПЛА», — написал он.

Дроны сбили в городах Гуково, Новошахтинске и Каменске-Шахтинском, а также в трех районах: Каменском, Тарасовском, Родионово-Несветайском.

В результате ЧП в Новошахтинске четыре частных дома пострадали — выбило окна, повредились дверь и кровля. Среди людей пострадавших нет.

В Каменском районе случился пожар в лесу, пламя распространилось на площади 4,5 гектара. В Красносулинском районе загорелась трава. Спасатели приступили к ликвидации огня.

Сегодня утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что ВСУ атаковали Северский район. В результате ЧП погибли два мирных жителя и двое пострадали.