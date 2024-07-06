Нефтебаза загорелась под Краснодаром после атаки беспилотников ВСУ

Украинские боевики нанесли удар по нефтебазе в станице Павловская в Краснодарском крае. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.

Случайные очевидцы последствий атаки дрона сняли вспыхнувший объект с дальнего расстояния, но на видео можно заметить мощные языки пламени. Минобороны РФ ситуацию пока что не комментировало.

Оперативный штаб по Краснодарскому краю сообщил в Telegram-канале, что на территории нефтебазы вспыхнули резервуары с топливом после падения обломков аппаратов. Кроме того, под атаками оказались Павловский, Ленинградский и Ейский районы региона, сведения о пострадавших не поступали.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали поселок Белая Березка в Брянской области. Осколки FPV-дронов повредили два частных дома, среди местных жителей никто не пострадал.

В субботу украинские боевики обстреляли Волноваху ракетами HIMARS, погибли два человека.