Два частных дома пострадали в Брянской области из-за атаки ВСУ
Богомаз: при атаке ВСУ на Брянскую область повреждены два частных дома
Украинские националисты совершили очередную атаку на Брянскую область, пострадали два частных дома в поселке Белая Березка. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.
По его словам, среди местного населения пострадавших нет.
«Украинские террористы атаковали поселок Белая Березка в Трубчевском районе с помощью FPV дронов. Пострадавших нет. Два домовладения получили частичные повреждения в результате террористической атаки», — написал губернатор.
Богомаз отметил, что на месте ЧП работают экстренные и оперативные службы, продолжается обследование территории.
В субботу, 6 июля, националисты ударили FPV-дроном по фургону на центральном рынке в населенном пункте Новая Маячка в Херсонской области. Глава региона Владимир Сальдо сообщал, что ранения получили двое мужчин и женщина.
Днем ранее ВСУ обстреляли Волноваху ракетами HIMARS и убили двух жителей.