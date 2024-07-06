Два частных дома пострадали в Брянской области из-за атаки ВСУ

Богомаз: при атаке ВСУ на Брянскую область повреждены два частных дома

Фото: РИА «Новости»

Украинские националисты совершили очередную атаку на Брянскую область, пострадали два частных дома в поселке Белая Березка. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

По его словам, среди местного населения пострадавших нет.

«Украинские террористы атаковали поселок Белая Березка в Трубчевском районе с помощью FPV дронов. Пострадавших нет. Два домовладения получили частичные повреждения в результате террористической атаки», — написал губернатор.

Богомаз отметил, что на месте ЧП работают экстренные и оперативные службы, продолжается обследование территории.

В субботу, 6 июля, националисты ударили FPV-дроном по фургону на центральном рынке в населенном пункте Новая Маячка в Херсонской области. Глава региона Владимир Сальдо сообщал, что ранения получили двое мужчин и женщина.

Днем ранее ВСУ обстреляли Волноваху ракетами HIMARS и убили двух жителей.

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