Житель Суджанского района рассказал военным следователям, как спасался от украинских обстрелов. После нападения ВСУ на курское приграничье мужчина не смог эвакуироваться, его вместе с тремя стариками спустя два дня вывез из населенного пункта волонтер. Видео с допросом суджанина оказалось в распоряжении 360.ru.

«Все началось буквально с этого года. По нарастающей. Взрывы, разрушения. <…> Бывало так, что крыша на доме ходуном ходила. Все заправки разбили», — рассказал он.

По словам мужчины, во время нападения украинских боевиков на Курскую область были массированные обстрелы.

«Слышно было работу стрелкового оружия, ну то есть автоматные или пулеметные очереди», — отметил он.

К утру 7 августа в селе Замостье, где живет мужчина, оставались человек пять. В основном - пожилые люди.

«Все молодые уехали. И вот слышно буквально, где-то тоже артиллерийская установка стоит и бьет: слышно выход снаряда, свист и разрыв», — подчеркнул он.

На следующий день, 8 августа, жителя вывез из-под обстрелов волонтер. С собой они также захватили двоих дедушек, один из которых был на инвалидной коляске, и бабушку. Доброволец отвез людей в пункт размещения, откуда дальше их должен был вывезти автобус. Но начался очередной обстрел.

Местный житель рассказал следователям об отважной женщине, которая была «старшей» в пункте размещения. Во время очередной атаки она приказала всем эвакуированным срочно прятаться в укрытии, а сама вывозила из-под обстрелов бабушку на инвалидной коляске. Ее самоотверженность поразила мужчину.

«Я ее не знаю. <…> Она небольшого росточка, небольшого телосложения. Ну, а вот дух человеческий троих мужчин стоит! Вот это вот такой живой пример», — заявил он.

Ранее стало известно, что около 40 тысяч жителей Курской области отказались от эвакуации. Всего из приграничных территорий эвакуировали 112 337 человек. Из них 12 328 мирных жителей разместили в пунктах временного размещения и соцучреждениях.