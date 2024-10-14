Около 40 тысяч жителей Курской области отказались от эвакуации
Москалькова: порядка 40 тысяч курян отказались эвакуироваться
Более 112 тысяч человек эвакуировали из Курской области после атаки ВСУ на регион. При этом около 40 тысяч местных жителей отказались уезжать, рассказала омбудсмен Татьяна Москалькова в интервью «Аргументам и фактам».
По данным МЧС, из Курской области эвакуировали 112 337 человек. Из них 12 328 мирных жителей разместили в пунктах временного размещения и соцучреждениях в разных регионах России. Еще 100 тысяч человек остановились у родственников и знакомых.
«И есть порядка 40 тысяч жителей, которые отказались эвакуироваться, либо уже вернулись в места постоянного проживания», — подчеркнула омбудсмен.
По ее словам, вернувшиеся в свои дома жители буквально в бронежилетах копали картошку на своих огородах.
Известно, что родственники разыскивают более тысячи курян, которых украинские боевики насильно вывезли из региона. На фоне этих военных преступлений омбудсмен напомнила о нарушении Женевской конвенции и призвала мировое сообщество дать происходящему надлежащую оценку.