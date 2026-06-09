Степень цинизма на недавнем заседании Совета безопасности ООН по Старобельску зашкаливала, заявил постоянный представитель России при международной организации Василий Небензя. Об этом сообщили «Вести» .

По словам постпреда, российская сторона призвала осудить преступление украинских военных, которые атаковали беспилотниками колледж. Но представители стран-участниц не поддержали обвинения, и даже не проявили элементарного человеческого сострадания жертвам трагедии.

«Украинский постпред пустился в диспут на предмет того, были ли это дети, как будто это играет какую-то ключевую роль», — рассказал Небензя.

Далее представитель Киева назвал фейками и удар ВСУ по энергоблоку Запорожской АЭС, и трагедию в Доме Профсоюзов в 2014 году.

«Ну, конечно, степень цинизма на этом заседании зашкаливала. Она оставила такое мерзкое впечатление», — поделился дипломат.

В мае украинские беспилотники атаковали колледж в Старобельске в ЛНР, погиб 21 человек. В ООН признали эти жертвы, но не осудили виновных.