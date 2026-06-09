Небензя заявил о высшей степени цинизма на заседании СБ ООН по Старобельску
Степень цинизма на недавнем заседании Совета безопасности ООН по Старобельску зашкаливала, заявил постоянный представитель России при международной организации Василий Небензя. Об этом сообщили «Вести».
По словам постпреда, российская сторона призвала осудить преступление украинских военных, которые атаковали беспилотниками колледж. Но представители стран-участниц не поддержали обвинения, и даже не проявили элементарного человеческого сострадания жертвам трагедии.
«Украинский постпред пустился в диспут на предмет того, были ли это дети, как будто это играет какую-то ключевую роль», — рассказал Небензя.
Далее представитель Киева назвал фейками и удар ВСУ по энергоблоку Запорожской АЭС, и трагедию в Доме Профсоюзов в 2014 году.
«Ну, конечно, степень цинизма на этом заседании зашкаливала. Она оставила такое мерзкое впечатление», — поделился дипломат.
В мае украинские беспилотники атаковали колледж в Старобельске в ЛНР, погиб 21 человек. В ООН признали эти жертвы, но не осудили виновных.