Меморандум России об урегулировании военного конфликта является самым лучшим предложением для Украины. С таким заявлением выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, его слова привело РИА «Новости».
«Это самое лучшее предложение, которое Украина может получить сегодня», — подчеркнул он.
По словам дипломата, украинские власти должны принять его, в противном случае ситуация для них только ухудшиться.
В российский меморандум по украинскому урегулированию включили два варианта по прекращению огня. Первый предполагает вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Во втором речь идет о прекращении мобилизации и поставок иностранной военной помощи ВСУ.
Названа причина смены командующего Сухопутными войсками ВСУ
Мощные взрывы раздались в Одессе
На передовой не останется людей. Конструктор — о войнах будущего
Россиянке не разрешили зачать ребенка от умершего мужа
Флаг Украины сняли с театра в Польше из-за угроз
Небензя заявил о самом лучшем предложении Украине
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте