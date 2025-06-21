Небензя заявил о самом лучшем предложении Украине

Меморандум России об урегулировании военного конфликта является самым лучшим предложением для Украины. С таким заявлением выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, его слова привело РИА «Новости».

«Это самое лучшее предложение, которое Украина может получить сегодня», — подчеркнул он.

По словам дипломата, украинские власти должны принять его, в противном случае ситуация для них только ухудшиться.

В российский меморандум по украинскому урегулированию включили два варианта по прекращению огня. Первый предполагает вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Во втором речь идет о прекращении мобилизации и поставок иностранной военной помощи ВСУ.